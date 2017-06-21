Сергей Анташев встретился с гендиректором «Иммошан Россия» в новом торговом центре

Глава Тольятти Сергей Анташев провел встречу с генеральным директором «Иммошан Россия» Тьерри Леконтом в ТЦ «Акварель». Градоначальнику показали благоустроенную территорию комплекса, где в ближайшее время появятся спортивные и детские площадки, сообщает пресс-служба администрации.

Градоначальник и директор Иммошан сошлись во мнении, что здесь, в том числе, можно проводить общегородские мероприятия и праздничные ярмарки. Также Сергей Анташев обошел само здание «Акварели», где оценил торговые площади, современную комнату матери и ребенка и доступность ТЦ для маломобильных граждан.

На совещании во время экскурсии главной стала тема транспортной доступности. Тьерри Леконт отметил, что Тольятти – это город, который умеет принимать инвесторов. Француз подчеркнул, что очень доволен расположением и работой торгового центра в Автограде. Несмотря на это, большинство общественного транспорта, идущего по Южному шоссе, сворачивает на другие улицы, не доезжая до ритейл-парка «Иммошан Россия». В связи с этим было предложено совместно с городом рассмотреть возможность появления дополнительного автобусного маршрута, который бы охватывал территорию торгового центра.

Кроме того, участники совещания обсудили и проблему автолюбителей – как пояснил Тьерри Леконт, уехать из торгового центра сейчас не так просто. Чтобы попасть на многие улицы города, необходимо каждый раз доезжать до кольца Южное шоссе-ул. Полякова. Это же касается и гостей, которые едут по Обводному шоссе со стороны Самары. Попасть в торговый центр через ближайший перекресток невозможно - речь идет о транспортной развязке с ул. Автостроителей. Сергей Анташев отметил, что вопрос достаточно сложный, и его необходимо тщательно проработать с ГИБДД.

«Мы рассмотрим возможные варианты, которые бы могли максимально удовлетворить потребности горожан. Но в то же время необходимо сделать так, чтобы это не было в ущерб жителям близлежащих к торговому центру кварталов, и тем, кому нужно, например, из старого города быстрее попасть домой, не заезжая в ТЦ», – добавил градоначальник.

В декабре 2016 года на территории ритейл-парка французской компании «Иммошан Россия» открылся строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». В 2017 году покупателей встретили торговый центр «Акварель» и гипермаркет Ашан. В общей сложности такой масштабный проект дал городу более 1000 рабочих мест.