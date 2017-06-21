В Центральном районе «Ока» попала под «КАМАЗ» (фото)

Днем 21 июня в Центральном районе произошло ДТП с участием грузовика и малолитражки.

На пересечении улиц Советской и Ставропольской «КАМАЗ» столкнулся с «Окой». Грузовик ехал по Советской к улице Мира. «Ока» по Ставропольской в сторону улицы Ушакова. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», женщина-водитель, вероятно, не увидела «КАМАЗ» и не предоставила ему преимущества в движении. В результате грузовик ударил легковушку бампером и колесом в пассажирскую сторону.

В аварии пострадала водитель «Оки», ее увезла «скорая», диагноз устанавливается. Шофер грузовика не пострадал.

Фото: «Происшествия Тольятти»
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  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 21.06.2017 15:02 [59] (0)
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