В Тольятти второе ДТП с малолитражкой и «КАМАЗом» за день (фото)

Утром на дорогах города произошло ДТП с участием малолитражки и «КАМАЗа». Авария грузовика и «Дэу Матиз» случилась в Комсомольском районе, на улице Ярославской.

Автомобили двигались попутно, по направлению к Коммунистической. Водитель»КАМАЗа» стал перестраиваться. Женщин-водитель иномарки перепутала педали и вылетела на газон, где машина врезалась в световую опору. Один плафон сорвался с крепления и упал на дорогу, к счастью никого не задев, второй повис на проводах, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

В аварии пострадала водитель «Дэу», она доставлена в больницу имени Баныкина с предварительным диагнозом: ЧМТ, тупая травма живота и перелог ноги. Водителя КАМАЗА не пострадал.

Напомним, ранее стало известно о ДТП с участием «Оки» и «КАМАЗа».

Фото: «Происшествия Тольятти»