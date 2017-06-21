Роспотребнадзор проводит выездные консультации для ветеранов ВОВ

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области проводятся консультации ветеранам Великой Отечественной войны (при наличии документов, подтверждающих данный статус).

Консультации проводятся по вопросам защиты прав потребителей с выездом по месту их жительства. Кроме того, специалисты оказывают практическую помощь в составлении претензионных писем.

Для согласования времени, места и предполагаемых вопросов необходимо обращаться в отдел защиты прав потребителей Управления по тел.: 8(846) 260-50-25 или по электронному адресу: zpp@fsnsamara.ru.