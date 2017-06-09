В Думе Тольятти появился новый депутат

Мандат депутата Думы г.о.Тольятти получил Виталий Климашевский, сообщает сегодня пресс-служба гордумы.

После того, как глава города Сергей Анташев пригласил в свою команду депутата Артёма Анисимова, в думе образовалась вакансия, которая сегодня пополнились представителем партии «Единая Россия» и ПАО «КуйбышевАзот».

Своим избирателям из Комсомольского района Виталий Климашевский знаком с 2013 года, ведь будучи кандидатом-списочником он наравне со своими коллегами вел избирательную кампанию.

Виталий Климашевский родился 10 сентября 1966 года. В нашем городе проживает с 1973 года. В ПАО «КуйбышевАзот» Виталий Климашевский начинал электрослесарем по ремонту приборов теплотехнического контроля, аппаратчиком пятого разряда. В 1994 году назначен мастером отделения цеха, а в 2000 году - начальником жилищно-ремонтного эксплуатационного отдела. То есть проблемы жилищно-коммунального хозяйства новый парламентарий знает изнутри и сможет грамотно, исходя из профессионального опыта, подойти к их решению в качестве обладателя депутатского мандата.

Комментируя предстоящую работу в тольяттинском парламенте, новый депутат сообщил, что он тяготеет к социальной тематике. В состав какой именно комиссии Думы г.о.Тольятти он войдет, будет решено в ближайшее время.