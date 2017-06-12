Стартовал прием заказов на LADA XRAY Exclusive

С 21 июня в салонах официальных дилеров LADA начинается прием заказов на компактный городской кроссовер LADA XRAY в новой комплектации Exclusive, информирует АВТОВАЗ.

LADA приняла решение выпустить новую версию XRAY для самых требовательных клиентов, сделав автомобиль еще более стильным и современным, и предложив комплектацию Exclusive. Новая версия LADA XRAY привлекает внимание бежевой гаммой в оформлении интерьера и фоновой атмосферной подсветкой салона.

Респектабельный тон в интерьере LADA XRAY Exclusive задают светлые сиденья бежевого оттенка с обивкой, сочетающей эко-кожу и алькантару. Богатое оснащение автомобиля подчеркивается вышивкой с названием комплектации. Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса из эко-кожи, чехле селектора коробки передач и декоративных вставках из эко-кожи в зоне подлокотников двери водителя и переднего пассажира выполнена нитями светло-бежевого цвета. Салон дополнительно декорирован черными глянцевыми вставками на передней панели и дверях, стальными накладками на педали и оригинальными текстильными ковриками.

Новый уровень комфорта в LADA XRAY Exclusive обеспечивает атмосферная LED-подсветка интерьера. Подсвеченные карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира, центральный тоннель и проемы передних дверей визуально расширяют внутреннее пространство автомобиля и повышают комфорт в темное время суток.

За основу LADA XRAY Exclusive взята комплектация Luxe с мотором 1,8 л и с пакетом Prestige. Автомобиль оснащен климат-контролем, 17-дюймовыми дисками колес, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедиа с навигатором. Уровень комплектации подчеркивается специальными накладками с надписью ''Exclusive'', расположенными на двери багажника и рамках задних дверей.

Необходимо отметить, что в комплектации Exclusive, также как и на всех остальных версиях LADA XRAY, устанавливаются центральный замок с дистанционным управлением, регулировка сиденья водителя по высоте, светодиодные дневные ходовые огни, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC, которая включает в себя ABS, систему распределения тормозных усилий, функцию антипробусковки и систему помощи при старте на подъеме.

Стоимость LADA XRAY Exclusive с механической коробкой передач составляет 805 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией - 830 900 рублей.