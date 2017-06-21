Завтра в Тольятти возможен град

В городской администрации предупреждают тольяттинцев об ухудшении погоды.

Днем 22 июня в городе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°С, днём — до +25°С.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

— Окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

— На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

— Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.