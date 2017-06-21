Резидент ОЭЗ «Тольятти» отмечен европейским знаком качества

20 июня состоялось вручение награды Совместного Предприятия «Форд Соллерс» заводу «Нобель Автомотив Русиа». Торжественная церемония прошла на предприятии в особой экономической зоне «Тольятти». Присуждение статуса Q1 означает то, что продукция «Нобель» соответствует единым стандартам, предъявляемым Ford к поставщикам по всему миру.

Резидент ОЭЗ «Тольятти» удостоен европейского признания за безупречную работу с Ford по нескольким критериям: качество продукции, организация логистики, соблюдение экологических стандартов и другое, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

«Мы являемся поставщиками завода Ford более двух лет. Осуществляем поставку топливно-наливных систем для трех моделей: EcoSport, Kuga, Fiesta. В процессе запуска находится линия для Mondeo и Transit. На протяжении этого времени соблюдались все требования, предъявляемые к качеству нашей продукции, срокам поставок и запуска новых проектов. За последний год у нас не было ни одного дефекта или нарушения по иным критериям. Также мы обладаем необходимой сертификацией по экологическому стандарту и системе менеджмента качества, – рассказал директор завода «Нобель» Вячеслав Кипуров. – Мы прошли длинный путь, состоящий из оптимизации и улучшения нашей системы менеджмента качества и аудитов, чтобы получить эту награду. И я благодарю всех сотрудников нашего завода за их отличную работу, которая помогает нам поддерживать высокое качество своей продукции».

Сегодня на заводе «Нобель Автомотив Русиа» работает 123 человека. Объем производства достиг почти 700 млн рублей. Завод был запущен первым в ОЭЗ «Тольятти» почти два года назад. И в настоящее время он является поставщиком различных компонентов для автосборочных предприятий в России и за рубежом. «Нобель» имеет сертификат по экологическому стандарту ISO 14001, а также сертификат системы менеджмента качества стандарта ISO TS 16949.

«Автомобильное и автокомпонентное производство для Самарской области всегда оставалось одним из приоритетных направлений в экономике. Появление в нашем регионе таких предприятий, как «Нобель Автомотив Русиа», способствует дальнейшему качественному развитию этого кластера, – сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко. – Я поздравляю компанию «Нобель» с получением высокой награды. И желаю предприятию дальнейшего развития, процветания, роста объема заказов и производства».