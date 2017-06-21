На 5-летии интернета 4G МегаФон сообщил о готовности сети к 5-кратному ускорению

Более 800 Мбит/с – такую скорость мобильного интернет-доступа продемонстрировал МегаФон с помощью технологии Massive MIMO (MMIMO). О готовности сети к ее внедрению представители оператора сообщили на пресс-конференции, посвященной результатам пяти лет развития скоростной сети 4G/LTE в Поволжье.

Запуск стандарта 4G/LTE в Поволжском филиале оператор начал пять лет с Самары. Сегодня среднее время пребывания в сети 4G в столицах поволжских регионов составляет сейчас 97% – иными словами, при перемещениях по улицам абоненты практически не покидают зону приема 4G с показателем скорости до 100-150 Мбит/с. Более 25% владельцев смартфонов выходят в интернет именно через сеть четвертого поколения. Услуга предоставляется на территории, где проживает 80% населения Поволжья.

На пресс-конференции, посвященной результатам пятилетнего развития сети 4G в Поволжье, МегаФон продемонстрировал новые скорости мобильного интернета. Технология Massive MIMO работает в действующем стандарте 4G/LTE, ее применение не требует привлечения дополнительных частот, которые являются ограниченным и дорогим ресурсом. Пользователям технология позволит чаще получать максимальные скорости в сети 4G/LTE, даже на сильно загруженной сети. По оценке оператора, его сеть уже сейчас готова к внедрению технологии MMIMO, более того, имеющееся у «МегаФона» частотное преимущество позволит при необходимости «разогнать» ее по максимуму.

«Значительная часть наших клиентов – это так называемые цифровые абоненты, то есть люди, которые активно используют мобильный интернет для общения, скачивания видео, музыки или совершения платежей. Сегодня такие клиенты составляют треть нашей абонентской базы, на них приходится более 60% всех новых подключений. А со временем их станет еще больше. Таким абонентам потребуются новые скорости, и мы будем готовы удовлетворить их растущие потребности», – отмечает директор Поволжского филиала ПАО «МегаФон» Владимир Карпушкин.

Результаты 5 лет развития скоростной сети 4G/LTE в 13 регионах Поволжского филиала компании «МегаФон»

Популярен ли 4G?

В последние три года число 4G-пользователей МегаФона в Поволжье ежегодно удваивается. Наибольший прирост за последний год зафиксирован в Волгоградской и Саратовской областях, Чувашии, Башкортостане и Мордовии.

По данным за 1 кв. 2017 г. почти половину интернет-трафика абоненты компании в Поволжье «прокачивают» по сети 4G. Лидерами по доле скоростного трафика являются Татарстан и Астраханская область, где сеть 4G пропускает даже более половины трафика.

Сколько «качают»

Преимущества 4G позволили абонентам качать быстрее и больше. За пять лет каждый интернет-пользователь ежемесячно стал передавать в четыре раза больше трафика. Лидерами являются абоненты в Республике Калмыкии, почти на 40% обогнав среднестатистического российского пользователя.

Что «качают»

В 2017 году 33% всего 4G-трафика приходится на видео и музыку, 22% - на социальные сети. В 2012-м на это абоненты МегаФона тратили меньше, соответственно, 25% и 11%, а самой крупной «статьей расходов трафика» являлся веб-серфинг (29% тогда, сейчас – 11%). Тренд в сторону тяжелого контента объясняется главным образом ростом скорости в сети и доступности устройств.

Почём «качают»

Внедрение 4G увеличило скорости мобильного интернета, что привело к увеличению пакетов и, как следствие, к значительному снижению стоимости каждого мегабайта. Так, в 2012 году в среднем 1 мегабайт стоил порядка 15 копеек, сегодня же он подешевел втрое – до 5 копеек.

Средняя стоимость смартфона с 4G/LTE в поволжских салонах оператора за пять лет снизилась в 2 раза, планшета подешевели еще существеннее – почти в 4 раза.

Что 4G дает людям

Ускорение мобильного интернета позволило с еще большим комфортом работать с тяжелым контентом – например, смотреть онлайн-видео в HD-качестве (в частности, через приложение «МегаФон.ТВ»). Новый виток развития получил «интернет вещей». Устройства с SIM-картами МегаФона активно используются в быту и бизнесе. Так, в этом году оператор предложил первую в России эко-систему «умного дома» «Life Control», включающую датчики движения, открытия дверей и окон, «умные» розетки и лампы, дистанционно управляемые со смартфона или компьютера, и другие устройства для комфортной и безопасной жизни.

Что 4G дает бизнесу

В рамках корпоративных услуг «M2M-мониторинг», «Контроль кадров» и «Контроль автопарка» SIM-карты МегаФона используются для повышения эффективности бизнес-процессов предприятий – в частности, для оперативного контроля за местоположением транспорта, сбора данных с водяных или электросчетчиков, обеспечения безопасности удаленного оборудования.

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