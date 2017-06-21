В Тольятти увеличат расходы на социальную сферу, зарплаты бюджетникам и благоустройство

Тольяттинские депутаты на заседании 21 июня рассмотрели корректировки бюджета, предложенные администрацией. Принятый депутатами пакет поправок позволит поднять среднюю зарплату работников отрасли культуры, погасить часть обязательств образовательных учреждений по оплате коммунальных услуг, существенно благоустроить внутриквартальные и дворовые территории Тольятти, сообщает пресс-служба тольяттинского парламента.

Одним из ключевых решений в социальной сфере стало предоставление 15 муниципальным учреждениям культуры 41,8 млн руб. в рамках реализации Указа Президента РФ. Как сообщалось ранее, данный шаг позволит повысить среднюю заработную плату работников учреждений культуры Тольятти до 22,6 тыс. рублей.

Ещё 45 млн руб. городской бюджет направит на оплату отдельными муниципальными образовательными учреждениями топливо-энергетических ресурсов, согласно заключенным договорам с поставщиками в 2017 году. Порядка 12 млн рублей будут направлены на закупку продуктов питания для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Кроме того, на 2018 год запланировано финансирование в размере 85,6 млн. руб. на строительство здания детского сада в 20 квартале Автозаводского района.

В части городского хозяйства из областного бюджета в 2017 году на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий запланировано 126 млн руб. Средства пойдут на ремонт и восстановление тротуаров, площадок для парковки машин, ливневой канализации, обустройства внутриквартального освещения и т.п. Кроме всего прочего, предусмотрены средства на косьбу газонов на территориях общего пользования.

На заседании комиссии по бюджету и экономической политике активно обсуждалось финансирование программы развития малого и среднего предпринимательства. Пакетом поправок предусмотрено выделение средств на предоставление субсидий предпринимателям, на субсидирование части затрат по социально значимым видам деятельности, а также на проведение тренингов, курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для предпринимателей. Председатель комиссии Михаил Носорев на заседании Думы напомнил коллегам, что Счётная палата Самарской области по результатам комплексной проверки г.о. Тольятти высказала ряд замечаний по данному направлению работы. Причём и в решениях Думы ранее не раз отмечалась низкая эффективность мер поддержки бизнеса, имеющихся в нашем городе. Поэтому парламентарии в решении Думы рекомендовали главе города учесть замечания Счётной палаты.

В решение Думы были включены и рекомендации при планировании очередных поправок в бюджет предусмотреть средства на другие социально значимые задачи. А именно – на работы по реконструкции подземных переходов на ул. Свердлова, проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий на участке под строительство ФОК на ул. Магистральной, приобретение школьного автобуса для школы №15 и др.