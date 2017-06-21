Дарья Касаткина выступит на турнире в Истборне

Крупный международный теннисный турнир в преддверии Wimbledon пройдет в Великобритании с 25 июня по 1 июля.

Турнир серии «Premier» Aegon internation Eastbourne c призовым фондом $753,900 проходит с 1974 года на открытых травяных кортах комплекса Devonshire Park Lawn Tennis Club.

В этом году участие в турнире вновь примет тольяттинка Дарья Касаткина. В прошлом году она провела здесь всего по одной встрече в одиночном разряде (уступила Елена Остапенко (Латвия) и в паре, сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации.
  1. Спорт
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  3. 21.06.2017 19:02 [69] (0)
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