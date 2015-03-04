Перепады погоды в российских регионах продлятся до июля

Обширный малоподвижный циклон стал причиной июньских аномалий в ряде российских регионов. Он формирует неустойчивую погоду, которая до начала июля сохранится над европейской частью России, сообщила ТАСС ведущий специалист центра Фобос Елена Волосюк.

По ее словам, сейчас по-летнему тепло только в Сибири, где днем воздух прогревается до 30 градусов выше нуля. Этот теплый фронт постепенно будет смещаться в сторону Дальнего Востока, освобождая место грозам и ливням.

"В отношении изменчивости погоды на территории нашей страны нет ничего удивительного. У нас очень большая страна, и в разных уголках погода, конечно же, отличается. Другое дело, что сейчас сложилась такая ситуация, что в последнее время Европейская часть нашей страны уже два месяца находится во власти так называемой тропосферной ложбины, которая закачивает нам порцию холодного воздуха из северных районов Атлантики и удерживает преимущественно температурный режим ниже средних многолетних значений", - уточнила специалист центра Фобос.

Она добавила, что в Европейской части России холоднее средней климатической нормы на 2-3 градуса.

"Очень прохладно и в российском Нечерноземье. Что касается Центральных Черноземных районов, то там, несмотря на неустойчивую погоду с грозовыми ливнями, температуры достаточно летние - в Центральном Черноземье термометры показывают плюс 20-25, на нижней Волге, в низовье Дона, на Кавказе - 25-30 градусов на сегодняшний день", - добавила Волосюк.