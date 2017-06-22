В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы

В ходе проведения рейда сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции выявили жителя города Тольятти, осуществлявшего незаконный вылов рыбы на реке Волга. 19 июня 2017 года гражданин 1989 года рождения был обнаружен в 200 метрах от Жигулевской ГЭС.

С помощью орудия лова «резинка», находясь в запрещенном для лова месте, он выловил 10 экземпляров рыбы. Сумма ущерба, нанесенного в результате его противоправных действий окружающей среде, составила 2000 рублей.

По данному факту сотрудниками подразделения дознания Тольяттинского ЛОП в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов»).