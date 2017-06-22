Алексей Емелин стал игроком нового клуба НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс»

Сегодня ночью в НХЛ состоялся Драфт расширения, главной целью которого стал подбор состава для новой команды «Лас-Вегас Голден Найтс», которая со следующего года будет выступать в лиге.

По правилам Драфта расширения, «Вегас» мог выбрать из каждой команды НХЛ по одному хоккеисту в свой состав. При этом, у клубов была возможность защитить около десятка своих игроков. Воспитанник тольяттинского хоккея Алексей Емелин не попал в список защищенных своего клуба «Монреаль Канадиенс». И именно российского защитника выбрал новый клуб в свои ряды.

Емелин провел в «Канадиенс» 6 сезонов. Отметим, что «Вегас» до старта чемпионата может проводить обмены с другими клубами лиги, поэтому Емелин в ближайшие два месяца еще может сменить клуб.