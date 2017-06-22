Просьба откликнутся очевидцев наезда на пешехода на бульваре Туполева

21 июня 2017 года в 9:20 минут водитель, данные которого устанавливаются, управляя неустановленным транспортным средством, при движении задним ходом по внутриквартальному проезду в районе д. 8 по б-ру Туполева, допустил наезд на пешехода, после чего в нарушение ПДД РФ оставил место дорожно-транспортного происшествия.

В результате происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел.: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обратится по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14

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