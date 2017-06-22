Сотрудники Росгвардии научили тольяттинских школьников стрелять

Сотрудники Росгвардии вместе с воспитанниками подшефной Ассоциации «Мореходная школа» г. Тольятти провели очередное практическое занятие по стрельбе из пневматического оружия для учеников младших классов школы №3. Занятия прошли в тире подразделения вневедомственной охраны г. Тольятти, где школьники выполнили стрелковые упражнения из пневматических винтовки и пистолета.

В мероприятии приняли участие представитель отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по г. Тольятти капитан полиции Александр Першаков и представители Совета ветеранов вневедомственной охраны г. Тольятти прапорщики полиции в отставке Владислав Николаев и Ирина Дамрина.

«Обращение с любым типом оружия воспитывает, дисциплинирует и приучает к ответственности. У советской молодежи почетным считалось иметь звание «Ворошиловский стрелок». Юноши и девушки изучали тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов, правила и приемы стрельбы, прыгали с парашютных вышек, занимались спортом, стараясь соответствовать критерию «Будь готов к труду и обороне». Символично, что занятия проходят в канун 76 годовщины начала Великой Отечественной войны. Знания и подготовка, приобретенные на занятиях в клубах, помогали советской молодежи выстоять в боях, защищая свою Родину. Уверен, что и нынешняя молодежь продолжит эти полезные традиции, станет настоящими патриотами и защитниками Отечества», - отметил прапорщик полиции в отставке Владислав Николаев.

Сотрудники Росгвардии объяснили ребятам устройство и принцип действия пневматического оружия, особое внимание офицеры уделили технике безопасности и мерам предосторожности. Ребят выполнили стрелковые упражнения, поразив мишени с расстояния 10 метров.

После окончания стрельб преподаватели и воспитанники поблагодарили сотрудников Росгвардии. Закончилось мероприятие посещением Комнаты истории подразделения вневедомственной охраны г. Тольятти и фотографией на память.