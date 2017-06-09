Приемная кампания в ПВГУС – старт дан!

Вчера, 20 июня, в Поволжском государственном университете сервиса стартовала Приемная кампания 2017 года.

О том, как она пройдет, каковы ее особенности, каковы минимальные проходные баллы для абитуриентов, какие специалисты будут востребованы экономикой через 4-5 лет, о том, почему в родном городе учиться выгоднее, рассказала директор Департамента по работе со студентами ПВГУС Надежда Геннадьевна Пудовкина.

1.Надежда Геннадьевна, 20 июня в ПВГУС стартовала приемная кампания. Готов ли вуз к наплыву абитуриентов?

Традиционно Университет сервиса задолго до 20 июня готовится к приему абитуриентов, но опыт прошлых лет показывает, что выпускники текущего года к этой дате, как правило, ещё не имеют на руках аттестатов и дипломов, соответственно, не могут подать документы.

Поэтому в первые дни приёмной кампании документы подают, как правило, выпускники прошлых лет, а через неделю, поступающих, действительно, становится ощутимо больше. Вместе с тем, при правильной организации работы приёмной комиссии время, затрачиваемое абитуриентом на подачу документов, небольшое, по крайней мере у нас в университете.

2. Какие нововведения есть в приеме на этот год, на что абитуриентам и их родителям стоит обратить внимание?

Каких-то существенных или принципиальных перемен в, так называемом, «Порядке приема в ВУЗы» не произошло. Сохраняются, например, все те же особые права при поступлении у победителей олимпиад, медалистов. Прочие соискатели также получат дополнительные баллы за какие-то личные достижения в профильных областях.

Сегодня по правилам абитуриент может подать документы одновременно в несколько учебных заведений (до 5-ти) и сразу на несколько специальностей/направлений (до 3-х) в каждом из них. Прием же осуществляется в два этапа:

-на первом заполняется до 80% бюджетных мест;

-на втором дозаполняются места, которые остались свободными после первого этапа.

В Порядке отдельно и детально оговариваются условиях поступления для абитуриентов с ограниченными возможностями по здоровью на программы с индивидуальными обучающими условиями. Также подробно прописаны в этом документе правила и особенности поступления для других категорий соискателей на студенческие места. Подробнее обо всем можно узнать. Позвонив в приемную комиссию нашего университета (22-22-83).

3. В этом году, по словам выпускников, выдался очень сложный экзамен по профильной математике, многие из них набрали не те баллы, на которые рассчитывали. Какой выход может предложить ПВГУС своим абитуриентам, которые набрали пороговые или низкие баллы?

- Выпускникам 11-​х классов предлагается уникальная возможность поступить в вуз с результатами только двух ЕГЭ. К примеру, чтобы поступить на направление «Конструирование изделий легкой промышленности», нужно представить результаты ЕГЭ по русскому языку и математике и сдать дополнительное испытание по основам технологии. На специальность «Таможенное дело» нужно представить результаты ЕГЭ по русскому языку и обществознанию и сдать дополнительное испытание «Международные экономические отношения».

Есть направления подготовки, где для поступления достаточно всего 27 баллов по математике, так что выбор есть. Существует еще один вариант, чтобы стать студентом вуза ребятам, чьи баллы ЕГЭ недостаточны для поступления по вышеназванным условиям. В ПВГУС есть факультет среднего профессионального образования. На базе аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов с низкими баллами ЕГЭ предложено обучение по программам СПО по очной или заочной формам по индивидуальному плану обучения в ускоренные сроки. Затем абитуриент с дипломом СПО может поступить на программу высшего образования с переаттестацией ранее изученных дисциплин и получением образования по индивидуальному учебному плану, также в ускоренные сроки.

4. Расскажите об этом факультете подробнее. Это колледж при вузе? Где он находится, и кто в нем преподает?

- Поволжский государственный университет сервиса – единственный государственный вуз в городе, который позволяет получить не только высшее, но и среднее профессиональное образование (СПО), как очно, так и заочно. По окончании факультета можно получить высшее образование, не сдавая ЕГЭ. Факультет СПО – это часть самого вуза, он не существует отдельно от него. Занятия ведутся в аудиториях университета, задействована его материально-техническая база, лекции читают преподаватели с учеными степенями и званиями – кандидаты и доктора наук, доценты и профессора. Ни в одном колледже не встретишь такого квалифицированного преподавательского состава. Студенты факультета вовлечены в интересную студенческую жизнь, наравне со студентами других факультетов и институтов участвуют в конкурсах и фестивалях, ходят в походы, играют в КВН и в театральной студии, занимаются хореографией и вокалом, спортом, проходят стажировки, в том числе и за рубежом. Еще одним преимуществом является то, что после получения диплома о среднем профессиональном образовании студент имеет возможность по внутренним вступительным испытаниям (без результатов ЕГЭ) продолжить обучение в ПВГУС и получить высшее образование. А если будет желание, поступить в дальнейшем в аспирантуру, также на базе родного университета.

5. Есть информация, что из-за технической накладки результаты ЕГЭ по русскому языку придут 11-классникам Самарской области только после 27 июня, а аттестаты дадут и того позже, числа 29-30. Не планирует ли ПВГУС перенести начало приемной кампании в связи с этим или продлить прием документов, чтобы ребята из других городов смогли в срок привезти их оригиналы?

Сроки приема документов строго ограничены Правилами приема университета. Однако при такой задержке выпускникам не стоит переживать. Прием документов для 11-класников на очную форму обучения (бюджет) осуществляется до 26 июля, заочную до 3 августа (бюджет), поэтому все желающие могут подать документы, даже в случае задержки в получении школьных аттестатов.

6. По каким специальностям и направлениям вуз готовит студентов, какие существуют формы обучения?

- В 2017 году поступить в ПВГУС можно на 15 специальностей СПО, одну специальность и 28 направлений подготовки бакалавриата, 14 направлений подготовки магистратуры. Есть бюджетные места. Также выделены бюджетные места в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, установленной Правительством Российской Федерации и бюджетные места для приема на обучение лиц, признанных гражданами РФ, проживающих на территории республики Крым и Севастополя.

В вузе можно обучаться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.

Подробнее со структурой направлений и специальностей университета можно познакомиться на сайте университета в разделе «Абитуриенту».

Направления подготовки и специальности университета (среднее профессиональное образование)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/spo/

Направления подготовки и специальности университета (высшее образование)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/vo/

Направления подготовки университета (магистратура)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/mag/

Направления подготовки университета (аспирантура)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/asp/

Также с особенностями действующего Порядка приема в университет в 2017 году, с презентациями специальностей и направлений подготовки среднего профессионального и высшего образования можно будет ознакомиться 23 и 29 июня в Дни открытых дверей.

В программе:

-23 июня - для выпускников 9-х классов: всё о поступлении и обучении на специальностях среднего профессионального образования (СПО).

-29 июня - для выпускников 11-х классов, выпускников колледжей и вузов: консультации по вопросам поступления и обучения по направлениям подготовки высшего образования (ВО).

Начало - в 13.00. Место проведения - г.о. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4.

Приемная комиссия ПВГУС: (8482) 22-22-83.

7. Какие из них традиционно пользуются популярностью у абитуриента?

- Анализ показателей конкурсов прошлых лет позволяет сделать вывод о стабильной востребованности у абитуриентов всех образовательных программ, реализуемых в ПВГУС. Наиболее популярными направлениями подготовки стали «Торговое дело», «Туризм», «Таможенное дело», «Информационные системы и технологии». Традиционно около сотни абитуриентов, подавших заявления в Поволжский государственный университет сервиса, имеют баллы ЕГЭ выше 80. Благодаря этому на протяжении нескольких лет подряд ПВГУС занимает лидирующие позиции по выполнению контрольных цифр приема, что подтверждает престижность и перспективность реализуемых программ обучения. Средний балл зачисленных по вузу в 2016 году на очное обучение составил 69,1. К сведению: по мониторингу Минобрнауки РФ средний балл составлял чуть выше 60 баллов.

В условиях, когда многие вузы в регионе не смогли осуществить даже бюджетный набор, ПВГУС доказал собственную состоятельность и подтвердил высокое качество и престижность обучения.

Повышение качественного состава абитуриентов - лучшая характеристика для вуза.

Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, которые университет сервиса проводит среди абитуриентов. Большинство ответили, что мотивом для выбора учебного заведения стала его престижность. Именно потому они подали документы в ПВГУС. На втором месте в рейтинге идет наличие в учебном заведении выбранной специальности. Выбор в пользу ПВГУС говорит об их широком спектре возможностей в вузе. Кроме этого, одним из основных факторов была также названа и возможность трудоустройства. Напомним, с 2007 года в университете сервиса работает городская студенческая биржа труда. Она предоставляет молодым людям возможность работать как в период обучения, так и после. В результате чего процент трудоустройства выпускников здесь достигает почти 100%.

8. Какие специалисты по Вашим прогнозам будут востребованы экономикой через 4 - 5 лет, когда нынешние абитуриенты станут выпускниками?

Ежегодно в нашем университете разрабатывается прогноз востребованности специальностей с учетом актуальной рыночной ситуации на основе государственных программ развития Самарской области.

Каждая из представленных специальностей СПО университета согласно прогнозу будет востребована в нашем регионе в ближайшие 5 - 10 лет, следовательно, каждый выпускник найдет себе место трудоустройства и успешно проявит себя.

9. Есть утверждение, что в родном городе учиться выгоднее. Согласны ли вы с ним, и чем вы это объясните?

На хороший вопрос у нас есть подготовленный ответ.

Мы проводили исследования и сравнивали, где выгоднее учиться: на СПО или в 10-11 классах общеобразовательной школы в Тольятти. Результаты Вас удивят: средний расход в месяц на факультете СПО ПВГУС (внебюджетное обучение) составит 3836 рублей в месяц, итого в год 46030 рублей. При обучении в 10-11 классах с одновременной подготовкой к ЕГЭ с репетиторами расходы в месяц составят 14400 рублей, в год - 172800 рублей.

Второе наше исследование было посещено стоимости обучения (очная форма) в вузе с проживанием в разных городах для выпускников 11 классов. По нашим расчетам расходы при обучении в ПВГУС (Тольятти) за год составят 185470 руб, в Москве - 414660 руб, в С-Петербурге - 302682 руб, в Казани - 232300 руб, в Самаре - 246970 руб.

Вот Вам и простая арифметика о стоимости обучения, и ответ на вопрос: «Выгоднее ли учиться в родном городе».

10. Вы сказали, что ваши студенты участвуют в международных стажировках, в каких странах они проходят и какие преимущества дает участие в них?

Сотрудничество университета с учебными заведениями других стран ведет свою историю с 2009 года. На сегодняшний день количество действующих договоров о международном культурном и научном сотрудничестве между ПВГУС и зарубежными университетами составляет порядка 20. В их рамках осуществляется обмен информацией по организации учебной и методической работы, проводятся совместные научно-иссле​довательские изыскания, организуются программы обмена студентами. Благодаря этому воспитанники Университета сервиса активно принимают участие в международных фестивалях искусств, ассамблеях моды, конкурсах, форумах, олимпиадах, воркшопах, есть и те, кто прошли параллельное обучение в Германии, Китае, Франции, США, Греции, Турции, Болгарии. Наиболее востребованными у молодежи являются такие известные программы и фонды, как The European Union's Tacis Programme; Фонд Форда (Ford Foundation); Британский Совет (The British Council), IREX, Фулбрайт. На базе университета систематически проводятся семинары-презентации с представителями организаций-партнеров: Германская служба академических обменов ДААД, Альянс-Франсез, Айрекс, Фулбрайт и др.

Начиная с 2009 года было выдано более ста Европейских приложений к диплому ПВГУС.

11. Почему вы рекомендуете вчерашним выпускникам выбирать именно ПВГУС, в чем его преимущества?

- Поволжский государственный университет сервиса в прошлом году отметил свое 35​-летие. На протяжении всего этого периода он готовит кадры для сферы сервиса, почти 20 лет – для сферы туризма и гостеприимства. Сегодня ПВГУС – это авторитетный учебный, научный и инновационный центр, в котором реализуются образовательные программы высшего профессионального образования по экономике, социально-​культурной деятельности, дизайну и прикладному искусству, инфокоммуникационному сервису и фундаментальной информатике; образовательные программы среднего профессионального образования; актуальные программы дополнительного профессионального образования. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года разработан ряд образовательных программ, ориентированных на спортивный менеджмент и туризм.

В университете созданы все условия для получения качественного образования. В структуре находится три института и два факультета: институт экономики, институт дизайна, туризма и социальных технологий, институт заочного обучения, факультет информационно-технического сервиса, факультет среднего профессионального образования, который стал пользоваться очень большой популярностью. На балансе вуза стоят семь корпусов, есть отличный спорткомплекс, хорошо оснащена научная библиотека, существуют собственные электронно-библиотечные ресурсы, огромные объемы библиотечно-информационного обеспечения, которое позволяет реализовать качественное образование в условиях самоподготовки, и в условиях использования всех современных информационных технологий. ПВГУС прошел государственную аккредитацию и имеет право на выдачу дипломов государственного образца по всем направлениям, которые заявлены к набору.

Университет предлагает абитуриентам многолетний опыт, наработанный в большом контакте с Правительством Самарской области, а именно с Департаментом туризма, Департаментом культуры, с Министерством культуры, с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с зарубежными вузами и партнерами. Качество образования признано в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях. Свой статус регионального вуза ПВГУС подтверждает многолетним набором абитуриентов по всему Поволжью.

Поволжский государственный университет сервиса ежегодно принимает участие в конкурсе лучших образовательных инновационных программ России. На протяжении последних шести лет он является его победителем. У вуза есть программа развития, утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации. Есть полностью сформированный штат преподавателей, полностью сформированная материально-техническая база, есть все основания для получения качественного образования. По итогам прошлого года ПВГУС выполнил все критерии мониторинга вузов РФ. Поэтому, поступая в наш вуз, вы получите образование по всем тем требованиям, которые государство предъявляет к качеству подготовки специалистов.

В прошлом году Поволожский государственный университет сервиса занял 39-ю строчку в рейтинге лучших вузов ПФО, опередив все вузы города.

В Топ-50 вузов округа вошли образовательные учреждения, которые набрали высшие баллы по таким показателям, как научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая и образовательная деятельность, заработная плата ППС, трудоустройство выпускников и т. д. Одним из основных целевых показателей является образовательная деятельность. Методика по сбору и подсчету результатов была разработана Министерством образования и науки РФ и Главным информационно-вычислительным центром.

В общей сложности по количеству образовательных заведений среди регионов ПФО первое место по праву принадлежит Самарской области. В рейтинг попали девять вузов губернии, в том числе и два вуза Тольятти. Примечательно, что ПВГУС среди них занял более высокую строчку.

За 35 лет в университете были подготовлены тысячи молодых специалистов, ставших в дальнейшем руководителями, профессионалами высокого уровня.

12. И в заключение разговора, давайте напомним абитуриентам сроки приема документов в 2017 году.

Начало приема документов в университет - 20 июня 2017 г.

Сроки завершения приема документов:

1. Средне профессиональное обучение:

Очная форма (бюджет и внебюджет):

10 августа 2017 г на творческие специальности (Дизайн, ДПИ);

15 августа 2017 г. на все остальные специальности.

Заочная форма (бюджет и внебюджет):

17 октября 2017 г. на все специальности.

2. Бакалавриат / специалитет:

Очная / Очно-заочная форма бюджет (ЕГЭ): 26 июля 2017 г.

Очная / Очно-заочная форма бюджет (ВИ): 13 июля 2017 г.

Очная / Очно-заочная форма внебюджет (ЕГЭ): 18 августа 2017 г.

Очная / Очно-заочная форма внебюджет (ВИ): 8 августа 2017 г.

Заочная форма бюджет (ЕГЭ): 3 августа 2017 г.

Заочная форма бюджет (ВИ): 20 июля 2017 г.

Заочная форма внебюджет (ЕГЭ): 19 октября 2017 г.

Заочная форма внебюджет (ВИ): 11 октября 2017 г.

3. Магистратура:

Очная / очно-заочная форма бюджет: 25 июля 2017 г.

Очная / очно-заочная форма внебюджет: 28 июля 2017 г.

Заочная форма бюджет: 8 августа 2017 г.

Заочная форма внебюджет: 11 октября 2017 г.



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