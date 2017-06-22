В Тольятти несовершеннолетний рецидивист отобрал телефон у сверстника

В полицию обратилась обратилась 39-летняя жительница Автограда, которая сообщила, что у ее несовершеннолетнего сына неизвестный подросток открыто похитил мобильный телефон стоимостью 5000 рублей.

В рамках проведенных оперативных мероприятий полицейские установили, что к данному преступлению может быть причастен 16-летний подросток, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение краж.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции, где его и опознал потерпевший. Свою вину подросток полностью признал и рассказал, что сдал похищенный телефон ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Накануне по признакам грабежа было возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.