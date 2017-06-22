Завтра в Тольятти пройдут выпускные балы

23 июня выпускные пройдут в 66 школах Тольятти. 2769 одиннадцатиклассников отметят окончание учебы.

На время проведения выпускных в Тольятти будет запрещена продажа спиртных напитков. Ограничение не распространяется на точки общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров, напоминают в горадминистрации.



Нарушители запрета рискуют получить крупный штраф. Продавцы потеряют три тысячи рублей, индивидуальные предприниматели – семь тысяч рублей, а юридические лица – 70 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до пяти, 15 и 150 тысяч рублей соответственно.