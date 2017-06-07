У ДКИТ может появиться «Немов-центр»

В Тольятти прошло рабочее совещание под председательством Сергея Анташева, где обсуждались перспективы долгосрочного развития набережной Автозаводского района. Напомним, здесь планировалось возвести новый спортивный комплекс, средства на который будут выделены из федерального бюджета. Однако, по мнению Сергея Анташева, гораздо уместнее разместить «Немов-Центр» не на пустыре, а в жилой части Автозаводского района, пишет «Площадь Свободы».

В качестве альтернативы уже рассматривается несколько территорий, одной из которых и является земельный участок рядом с ДКИТ. В настоящее время правообладатель в лице компании «Евроальянс» намеревается возвести здесь гипермаркет «Лента». Соответствующее решение арбитражного суда застройщиком уже получено.

Однако, по словам Сергея Анташева представители «Евроальянса» готовы рассмотреть и другие варианты, в том числе строительство спортцентра, и работа в этом направлении ведется.

- Самое главное – мы стали разговаривать с застройщиком. По крайней мере, он заявил о готовности услышать нас и пойти на какие-то уступки. То есть, процесс уже начался, мы начали обсуждение, - рассказал изданию градоначальник.

Кроме того, руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Тольятти Аркадий Шишкин сообщил о том, что предварительные площадки намечаются и в линейном центре, и в районе ул. 40 лет Победы.

- Есть разные предложения, с которыми, я думаю, инициаторы строительства спорткомплекса согласятся, потому что они более привлекательны с точки зрения транспортной и пешеходной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой, - отметил он.

