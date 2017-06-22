В пригороде Тольятти до конца июня пройдут три рейда ГИБДД

Сотрудниками Госавтоинспекции Ставропольского района в июне 2017 года будут проведены три профилактических мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения РФ.

23 июня с 9.00 до 11.00 в Ягодинском лесничестве, вблизи оздоровительного детского лагеря «Алые паруса» будет проведено рейдовое мероприятие группами нарядов ДПС по контролю за соблюдением правил перевозки детей, направленное на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма при перевозке детей в детских удерживающих устройствах.

24 июня с 11.00 до 13.00 в с. Подстепки пройдет профилактическое мероприятие по выявлению нарушителей, управляющих мототранспортом.

28 июня с 17.00 до 18.00 в с. Тимофеевка нарядами ДПС будет осуществляться контроль нарушений ПДД РФ на пешеходных переходах.

Данные мероприятия нацелены на стабилизацию аварийности и снижение тяжести последствий ДТП на территории района и Самарской области. В профилактических рейдах по профилактике правонарушений в области дорожного движения примет максимальное количество сотрудников ГИБДД.
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  3. 22.06.2017 13:04 [153] (0)
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