В пригороде Тольятти до конца июня пройдут три рейда ГИБДД

Сотрудниками Госавтоинспекции Ставропольского района в июне 2017 года будут проведены три профилактических мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения РФ.

23 июня с 9.00 до 11.00 в Ягодинском лесничестве, вблизи оздоровительного детского лагеря «Алые паруса» будет проведено рейдовое мероприятие группами нарядов ДПС по контролю за соблюдением правил перевозки детей, направленное на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма при перевозке детей в детских удерживающих устройствах.

24 июня с 11.00 до 13.00 в с. Подстепки пройдет профилактическое мероприятие по выявлению нарушителей, управляющих мототранспортом.

28 июня с 17.00 до 18.00 в с. Тимофеевка нарядами ДПС будет осуществляться контроль нарушений ПДД РФ на пешеходных переходах.

Данные мероприятия нацелены на стабилизацию аварийности и снижение тяжести последствий ДТП на территории района и Самарской области. В профилактических рейдах по профилактике правонарушений в области дорожного движения примет максимальное количество сотрудников ГИБДД.