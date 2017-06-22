Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП на железнодорожном переезде

10 июня, примерно в 16 часов 30 минут на территории Ставропольского района вблизи железнодорожного переезда на автодороге «Тольятти-Ташелка» произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Нисан Тиана".

Для разрешения спорной ситуации сотрудники ОГИБДД Ставропольского района просят очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам:

8(848)2- 28-36-96

89272144136.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств быть более внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим при движении на автодорогах. Соблюдение самых простых правил - залог Вашей безопасности!