Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП на железнодорожном переезде

10 июня, примерно в 16 часов 30 минут на территории Ставропольского района вблизи железнодорожного переезда на автодороге «Тольятти-Ташелка» произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Нисан Тиана".

Для разрешения спорной ситуации сотрудники ОГИБДД Ставропольского района просят очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам:

8(848)2- 28-36-96

89272144136.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств быть более внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим при движении на автодорогах. Соблюдение самых простых правил - залог Вашей безопасности!
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  3. 22.06.2017 13:25 [99] (0)
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