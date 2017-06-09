В Парковом комплексе «реанимировали» БМП-2 (видео)

БМП-2, из состава миротворческой сил РФ, 17 лет находилась в экспозиции Паркового комплекса. Как сообщили в пресс-службе комплекса, последние 2 года, группа энтузиастов "реанимировала" БМП-2, в силу своих возможностей и опыта.

Помощь любителям пришла со стороны заслуженного ветерана. Настал момент, которого так долго ждали. Машина снова на ходу, из ангара ее вывел Герой Российской Федерации, старший прапорщик 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ПриВО - Григорий Сергеевич Кириченко.

БМП-2 будет изредка принимать участие в знаковых событиях, и ещё послужит наглядной иллюстрацией истории бронетанковой техники СССР и Российской Федерации.

Отметим, что в День молодежи, 24 июня, в 12-00 Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова проводит турнир Зарницу - командная игра «на выживание» среди настоящих танков и САУ. Это прекрасная возможность посетить Парк, в хорошую погоду, да ещё принять участие в соревнованиях !

Обязательная регистрация по телефону 8 (8482) 716963. Команды по 5 человек (от 10 лет). Победители награждаются призами. Вход для зрителей на условиях посетителей. Взрослый билет – 200 руб , школьники, студенты дневных вузов и ссузов – 100 руб.