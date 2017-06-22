Тольяттинец, промышлявший грабежами магазинов, попал на видеокамеру

В Ставропольском районе полицейские раскрыли два грабежа из продуктовых магазинов.

19 июня в в дежурную часть полиции позвонила продавец магазина, расположенного в селе Ташелка. Женщина рассказала, что из торгового помещения неизвестный мужчина похитил продукты питания на сумму около двух тысяч рублей.

Как установили полицейские, поздно вечером в магазин зашел покупатель. Молодой человек выбрал с витрины продукты и алкоголь и попросил продавца сложить товары в пакет. Но вместо того, чтобы рассчитаться, мужчина выбежал из магазина с неоплаченной покупкой.

Вскоре сотрудники полиции с помощью записей камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний безработный тольяттинец, который ранее уже был судим. В этот же день сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ставропольскому району задержали подозреваемого в совершении преступления.

Дознаватели отдела полиции установили, что задержанный молодой человек причастен к совершению еще одной кражи на территории района. Две недели назад, 5 июня, мужчина зашел в придорожный магазин, расположенный у автотрассы «Тольятти - Ягодное», и аналогичным способом похитил продукты питания и спиртные напитки на сумму более тысячи рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.