Тольяттинец украл деньги с чужого счета, найдя в мусорке чек с логином и паролем

В Тольятти перед судом предстанет мужчина, совершивший мошенничество в сфере компьютерной информации.

По версии дознания, мужчина в отделении ПАО «Сбербанк России» нашел в мусорном контейнере чек, содержащий логин и пароль для входа в электронную систему управления банковским счетом, открытым на имя незнакомого ему гражданина. Тольяттинец похитил посредством перевода на свой счет 30400 рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, изъявив желание применить в отношении него особый порядок судебного разбирательства.

Прокуратурой Автозаводского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.