Россиянам предложили вернуть обращение «товарищ»

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин направил официальное письмо правительству РФ с предложением выпустить предписание всем государственным организациям, а также всем имеющим госрегистрацию юридическим лицам вернуть в официальный документооборот, относящийся к коммуникации с гражданами России, обращение "товарищ", сообщают РИА Новости.

Сурайкин предлагает правительству выработать специальный акт-предписание. Документ – "с учетом приближающегося 100-летия Октябрьской революции и сохранения законной силы Декрета об уничтожении сословий и гражданских чинов" — должен предписывать всем госорганизациям, а также всем имеющим государственную регистрацию юрлицам вернуть в официальный документооборот, относящийся к коммуникации с гражданами России, обращение "товарищ".

Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, утверждённый ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов от 10 ноября 1917 года, установил обращение "товарищ" как общепринятое в РСФСР.

"В 1991-м году в РФ явочным неправовым порядком ввели обращение "господин", — указал лидер "Коммунистов России".

При этом, по его словам, партия получает "тысячи писем граждан с жалобами на то, что гражданам РФ неприятно, когда их называют господами", неприятно и самим гражданам обращаться к кому бы то ни было, как к "господину".

"Необходимость употреблять такое обращение разжигает социальную рознь и унижает многих граждан, выросших в СССР и соблюдающих нормы, введенные вышеназванным Декретом СНК от 10-го ноября 1917года. Между тем, в самолетах и в аэропортах, в гостиницах, в деловых письмах самых различных организаций в адрес граждан постоянно употребляется это высокомерное слово — "господин". Именно так обязывают обращаться к клиентам и работников сферы обслуживания", — заключил Сурайкин.