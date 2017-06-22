Для тольяттинских детей проводят военно-спортивные игры «Зарница»

В тольяттинских пришкольных лагерях проходят военно-спортивные игры "Зарница". Сегодня соревнования начались в школе №14 микрорайона Шлюзовой, сообщает городская администрация.

Чтобы победить в "Зарнице", мало быть физически подготовленным. Дети заучивают армейские звания, разбираются с хитрыми шифрами и учатся оказывать первую помощь. Также в программе сборка/разборка автомата, метание гранаты, строевая подготовка и полоса препятствий.

Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова поприветствовала участников соревнований на торжественной линейке:

- В Тольятти "Зарница" уже стала доброй традицией. Радостно видеть, что так много ребят решили принять участие в военно-патриотических играх. Желаю каждому отряду удачи и воли к победе!
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  3. 22.06.2017 15:37 [139] (0)
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