В Ставропольском районе прошла социальная акция «Завтра была война»

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война. Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. В этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнял свой святой долг, защищая Родину от врага.

В День памяти и скорби начальник ОМВД России по Ставропольскому району полковник полиции Вадим Ятайкин, член Общественного совета Денис Борзаков, ветеран и участник ВОВ Ильченко Иван Алексеевич совместно с активистами общественного движения «Школьники», учениками начальной школы ГБОУ СОШ села Тимофеевка, директором Дома Культуры «Витязь» Татьяной Лободиной, а так же педагогами школы и кураторами Российского движения «Школьники» провели Общероссийскую социальную акцию «Завтра была война!». Целью данной акции является сохранение и увековечение памяти о мужестве и героизме народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны.

Начальник Ставропольского ОМВД полковник полиции Вадим Ятайкин, обращаясь к участникам акции отметил: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память ушедших героев войны, рядовых солдат, офицеров, тружеников тыла, всех тех, кто ковал нашу Великую Победу как на фронте, так и в тылу. Эти люди всегда будут для нас образцом мужества, героизма и беззаветной преданности нашей великой Родины. Мы всегда помним и всегда ровняемся на них!»

Главным полицейским района и ветераном были возложены цветы к памятнику войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенному в селе Тимофеевка. Во время проведения акции участники минутой молчания почтили память погибших, а в завершении дети выпустили в небо белые шары, как символ мира, сообщает ОМВД России по Ставропольскому району.