Сергей Анташев посетил «СИБУР Тольятти»

Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев побывал с ознакомительным визитом на производстве синтетического каучука «СИБУР Тольятти». Генеральный директор предприятия Юрий Морозов провел для градоначальника экскурсию по производству, выпускающему сырье для шинной и резинотехнической промышленности, и рассказал о перспективах развития производства и социальной поддержке работников. Стороны обсудили вопросы сотрудничества компании и муниципалитета, в том числе в рамках городского стратегического совета, работу которого администрация планирует возобновить в ближайшее время, сообщает горадминистрация.

В ходе визита Сергей Анташев побывал на установках по выпуску изопренового и бутилкаучука и в производственно-диспетчерском отделе, который осуществляет контроль за всем технологическим процессом предприятия и координирует работу служб для выработки необходимого объема продукции. Гостю продемонстрировали автоматизированную систему управления технологическим процессом, а также концевую линию выпуска каучука.

«Основная цель визита – знакомство с предприятием и его руководством, определение точек взаимодействия и будущего сотрудничества, - отметил, подводя итоги встречи, Сергей Анташев. – Муниципалитет заинтересован в стабильной работе предприятия, реализации его социальных программ для работников. Особыми направлениями компании являются обеспечение экологической безопасности, благотворительная деятельность, а также создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в город в рамках индустриального парка. Исторически предприятие и город находились в плотных взаимоотношениях, и эту работу нужно продолжать».

Глава города поинтересовался, насколько загружено производство. Юрий Морозов рассказал об особенностях каучукового рынка, потребителях, итогах работы предприятия в 2016 году и модернизации производства.

«Около 70 % каучука поставляется на экспорт почти в 30 стран мира, поэтому степень загрузки в значительной степени зависит от конъюнктуры рынка, - отметил Юрий Витальевич. – Если спрос на продукцию хороший – то производство загружено максимально, если спрос падает – переработка сырья перераспределяется внутри компании по наиболее эффективным схемам. В 2016 году ситуация на рынке сложилась благоприятная, что позволило «СИБУР Тольятти» нарастить объемы производства по основным видам продукции. Выработка синтетического каучука выросла на 7%, высокооктанового компонента к бензинам МТБЭ – на 28%. При этом основной упор при выработке продукции мы делаем на надежность, безопасность и экологичность производства».

Еще одной точкой маршрута стало знакомство градоначальника с работой индустриального парка «Тольяттисинтез», который на сегодняшний день является одной из инвестиционных площадок территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР). Сергей Анташев посетил производство по выпуску полипропиленовых труб для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления компании СЛТ Аква, открытие которого состоялось в октябре 2016 года. В настоящее время на предприятии работают две производственные линии общей мощностью около 4 тыс. тонн в год.

Другой резидент парка – компания «Экохимплюс-Тольятти» - готовится к запуску в индустриальном парке станции технического обслуживания танк-контейнеров, которые применяются при перевозке различных грузов, в том числе химической промышленности. Комплекс позволит перевести инфраструктуру обслуживания танк-контейнеров на более высокий технологический уровень и минимизировать порожний пробег тары.

В настоящее время, помимо якорного резидента «СИБУР Тольятти», в парке размещено 11 резидентов. Важным приоритетом при отборе проектов для размещения на площадке парка является обеспечение промышленной и экологической безопасности в соответствие с единой политикой СИБУРа. Общий объем заявленных инвестиций составляет 2,5 млрд. рублей.