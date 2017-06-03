В Тольятти накрыли незаконные игорные клубы

В Тольятти возбуждено два уголовных дела по признакам незаконной организации и (или) проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил тот факт, что в помещениях домов № 72 и № 72 «А» по улице Победы в г. Тольятти осуществлялась незаконная игорная деятельность с использованием компьютерного оборудования.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли 13 единиц компьютерного оборудования и 1 терминал, посредством которого предоставлялся доступ к незаконной игорной деятельности, сообщили в прокуратуре Центрального района.

По результатам проверки Центральным МСО СУ СК РФ по Самарской области возбуждены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ. В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ход расследования дел находится на контроле прокуратуры Центрального района.