Представители Думы Тольятти приняли участие в мемориальных мероприятиях в День памяти и скорби

Заседание 21 июня, состоявшееся накануне исторической даты, началось с того, что депутаты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. А 22 июня представители тольяттинского парламента принимали участие в различных мемориальных мероприятиях, сообщает пресс-служба Думы Тольятти.

Сегодня утром, как заведено, на площади Свободы возлагались цветы к Вечному огню. Среди участников памятного мероприятия у Вечного огня были депутаты и сотрудники аппарата Думы.

Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель в этот день встречался с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Комсомольского района. Участники этой общественной организации принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Накануне наиболее важных дат календаря здесь всегда проходят встречи с фронтовиками, тружениками тыла, и теми, кого принято называть детьми войны. Дмитрий Микель пообщался с ветеранами за чашкой чая. Разговор шел о том, как уходили воевать, о страшных боях, о товарищах, которые не вернулись с фронта. Ветеран Владимир Булавин, которого приглашали выступить перед школьниками на «Уроках мужества» в Думе г.о.Тольятти, подчеркнул и роль женщин, совершавших в годы войны боевые и трудовые подвиги.

Еще одно мероприятие состоялось в 14 квартале, где по инициативе участника ВОВ Петра Шмондина установлен памятник Доблестным защитникам Родины. Несколько раз в год у этого мемориала проводятся патриотические мероприятия. Сегодня тут тоже собирались школьники, ветераны Великой Отечественной войны, жители близлежащих домов. Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель вручил Петру Шмондину Почетную грамоту Думы г.о.Тольятти. Этой наградой депутатский корпус тольяттинского парламента поощрил ветерана за заслуги в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, формировании у молодежи гражданской позиции, а также за активную общественную деятельность во благо Тольятти.

Петр Шмондин, вспоминая события далекого 1941-го, не сдерживал слез. В начале войны ему было всего 14 лет, а в 17 он уже ушел воевать. Он поделился с гостями мероприятия воспоминаниями о героическом прошлом своего поколения, пожелал всем здоровья, мира, благополучия. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания.Заседание 21 июня, состоявшееся накануне исторической даты, началось с того, что депутаты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. А 22 июня представители тольяттинского парламента принимали участие в различных мемориальных мероприятиях.