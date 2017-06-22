В Тольятти снесли незаконную ярмарку у «Каретного двора»

Тротуар возле торгового дома «Каретный двор» облюбовали граждане, ведущие незаконную нестационарную торговлю. Уже несколько раз от «Каретного двора» уже увозили незаконные лотки и столы, с которых ведется торговля. Но прошло время, и торговцы снова вернулись.

В минувшую пятницу прошел очередной рейд. Когда проверяющие принялись изымать товар, а подрядная организация приступила к вывозу незаконных объектов торговли, было всё – крики, угрозы, слезы… Торговцы, переживающие за свой товар, все-таки в него вложены деньги, устроили настоящий скандал, пишут «Городские ведомости». Но это не помогло. Около 20 незаконных торговых точек было закрыто, и имущество с них увезено на специальную площадку для хранения.

Теперь людям придется заплатить штраф за незаконную торговлю. А свой товар они смогут вернуть только после того, как оплатят услугу по вывозу, которую принудительно оказала подрядная организация, отметили в управлении потребительского рынка.

Фото: «Городские ведомости»