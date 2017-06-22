В Жигулевске работник магазина сделал дубликат ключей и воровал выручку

41-летний житель Жигулевска совершил кражу денежных средств из магазина, расположенного на улице Репина.

Полицейские выяснили, что подозреваемый работал в данной торговой точке разнорабочим. Когда хозяйка магазина попросила его сделать дубликат ключей от входной двери, он изготовил дополнительный экземпляр себе. Воспользовавшись дубликатами, подозреваемый поздно вечером дважды наведывался на работу и похищал деньги. Когда в очередной раз злоумышленник пробрался в магазин, его задержали полицейские: заподозрив своего работника, хозяйка магазина обратилась к правоохранителям за помощью. Общая сумма причиненного ущерба составила 5 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Жигулевску установили, что задержанный мужчина успел потратить ранее похищенные денежные средства на личные нужды. Злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в облГлавке.

В настоящее время по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.