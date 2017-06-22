Посетители тольяттинских клубов и баров отказались от наркотиков

На прошедшем заседании антинаркотической комиссии заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тольятти Александр Мишенкин доложил о результатах работы за первые пять месяцев этого года.

В этом году из незаконного оборота полицейские изъяли более 10 килограммов наркотических средств – героина, марихуаны, амфетамина и других веществ. За отчетный период было зарегистрировано 452 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 162 из них по категории «сбыт». К сожалению, произошел рост на 54%. В суд было направлено 442 уголовных дела.

Чтобы не допустить распространение наркотических средств в местах массового досуга молодежи, а также выявить распространителей, было проверено 539 мест концентрации молодежи. Проверяли в том числе и развлекательные учреждения – шесть ночных баров и клубов, но никакого криминала не обнаружили. Также не выявили фактов употребления несовершеннолетними наркотических и одурманивающих средств. Данную практику рейдов по развлекательным заведениям собираются продолжать, пишут «Городские ведомости».

Первый заместитель главы администрации Игорь Ладыка сообщил, что в последнее время на встречах с населением граждане жалуются, что местами закладок становятся подъезды многоквартирных домов. Сейчас по поручению губернатора на территории всех жилых микрорайонов создаются общественные советы. За каждым из них будет закреплен сотрудник администрации, участковый отдела полиции, руководители всех муниципальных образовательных учреждений, которые работают на территории. Ладыка считает, что следует разработать некий методический материал, который общественникам можно было бы использовать в работе – по каким признакам можно определить, попадет ли подъезд в зону внимания наркосбытчиков, какие меры профилактики предпринять, чтобы оградить свое жилище от этого. Членам комиссии он поручил представить свои предложения и уже существующие методические материалы, чтобы можно было их обобщить в единой методичке для общественников.