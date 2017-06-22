В Самарской области задержаны подозреваемые, причастные к совершению убийства Вадима Винокурова

В ночь с 28 на 29 мая 2014 года в своем катере на реке Татьянка в Куйбышевском районе города Самары было обнаружено тело Вадима Винокурова, с 22 огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело .

Сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу несколько лет проводилась масштабная работа. В итоге, благодаря грамотно спланированным и организованным сотрудниками УФСБ России и следственного управления СКР по Самарской области оперативно - розыскным мероприятиям и следственным действиям, были установлены лица, причастные к совершению преступления.

20 июня 2017 года по подозрению в совершении преступления задержаны: мужчина, 1975 года рождения, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в отношении жизни и здоровья человека, и двое ранее не судимых мужчин, 1976 и 1980 года рождения, сообщает СУ СКР по Самарской области.

В ходе предварительного следствия сотрудниками следственного управления СКР по Самарской области будет дана оценка действиям всех подозреваемых, установлена их роль и степень участия в планировании и исполнении преступления, а также мотивы и цели, послужившие снованием для его совершения. Следствие не исключает, что задержанные лица могут быть причастны к совершению иных преступлений

Расследование уголовного дела продолжается.