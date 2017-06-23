День памяти и скорби

В ночь на 22 июня, в 3 часа 30 минут у Вечного огня на площади Свободы собрались жители, города чтобы почтить память всех граждан Советского Союза, в чей дом ворвалась кровопролитная и беспощадная война сорок первого года.

В городской реконструкции того страшного дня молодые люди в школьных формах танцевали вальс, как из громкоговорителя раздался голос Левитана и возвестил ужасную весть.

Представители горадминистрации, полиции, ветеранских организаций, активисты ОНФ, волонтеры, молодежь и студенты Тольяттинского госуниверситета зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню, и минутой молчания почтили память всех погибших в этой страшной войне.

Мероприятие посетил и глава Тольятти Сергей Анташев:

«В этот час мы отдаем дань памяти и склоняем головы перед теми, кто когда-то ушел на фронт и пережил все тяготы и лишения ради свободы нашей страны! В нашем городе проживают семьи разных национальностей. Но, несмотря на различие культурных традиций и обычаев, мы живем в согласии и стараемся помогать друг другу, потому что у нас одна цель – подарить нашим детям мирное небо над головой», – обратился к присутствующим Сергей Александрович.

По окончании мероприятия активисты Общероссийского Народного Фронта запустили в небо сотни воздушных шаров.