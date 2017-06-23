Около Академии им. Коноплева под колеса автомобиля попал несовершеннолетний пешеход

В Ставропольском районе увеличилось количество ДТП с участием детей. И есть опасения, что с наступлением лета ситуация ухудшится, поскольку на каникулах у подрастающего поколения становится больше свободного времени.

За текущий период 2017 года на территории района зарегистрировано 9 аварий, в которых 14 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. В основном дети в дорожно-транспортных происшествиях пострадали как пассажиры, вина полностью лежит на водителях транспортных средств.

21 июня в 9 часов 30 минут водитель, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигалась по улице Советской. В пути следования проявила невнимательность, нарушила правила расположения на проезжей части, выехала на полосу встречного движения, в результате чего допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2007 года рождения, учащегося школы города Тольятти. Пешеход переходил проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был доставлен в ГБУЗ СО ГКП №3 г. Тольятти с диагнозом «Ушиб левого локтевого сустава, ушиб левой голени». Назначено амбулаторное лечение, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского района.