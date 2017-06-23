Резиденты ОЭЗ «Тольятти» пополнили бюджет еще почти на 90 миллионов рублей

Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» продолжают пополнять федеральный и региональный бюджеты. За первые три месяца 2017 года ими уплачено государству порядка 90 млн рублей налоговых и иных платежей. Их общая сумма с начала деятельности первого резидента в ОЭЗ достигла почти 700 млн рублей, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Компании начинают делать налоговые и таможенные платежи государству с момента получения статуса резидента и в последующем наращивают объемы по мере заключения договора аренды на земельный участок в ОЭЗ, выхода на площадку и начала строительных работ, завоза оборудования, старта выпуска продукции и увеличения объема производства. Также поступления в бюджеты растут по мере окончания льготного налогового периода, действующего на этапе строительства и становления производства. В частности, резиденты в первые пять лет освобождены от уплаты налога на транспорт и землю, а также в течение 10 лет не платят налог на имущество. Кроме того, для них действует пониженная ставка налога на прибыль.

Сейчас выплаты в бюджет в различных объемах осуществляют 16 компаний, которые уже ведут производство или строительство в ОЭЗ, а также только готовятся выйти на площадку для застройки арендуемого участка. То есть это фактически все резиденты самарской экономической зоны.

Напомним, что сейчас в ОЭЗ «Тольятти» зарегистрировано 18 резидентов. Общий объем вложенных инвестиций по итогам первого квартала достиг 16,8 млрд рублей. При этом около 9,9 миллиардов рублей вложили частные инвесторы – это резиденты, а также компании, осуществляющие строительство внеплощадочной инфраструктуры. Бюджетные вложения за весь период действия ОЭЗ достигли 6,9 млрд рублей. Возвратность средств государству на этапе строительства площадки уже составляет порядка 10%.