В Тольятти местный житель подозревается в уклонении от уплаты налогов

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, подозреваемый, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, включил в налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2015 год заведомо ложные сведения о размере налога, подлежащего уплате в бюджет, уклонившись от уплаты налогов с физического лица в сумме более 1 миллиона 662 тысячи рублей, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.