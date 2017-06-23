В Тольятти местный житель подозревается в уклонении от уплаты налогов

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.             

По версии следствия, подозреваемый, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, включил в налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2015 год заведомо ложные сведения о размере налога, подлежащего уплате в бюджет, уклонившись от уплаты налогов с физического лица в сумме более  1 миллиона 662 тысячи рублей, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 23.06.2017 08:07 [20] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus