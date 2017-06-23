В Тольятти пройдет выездной прием по здравоохранению

29 июня в Тольятти пройдет выездной прием заместителя министра - руководителя департамента организации медицинской помощи населению Сочинской Татьяны Ивановны.

О проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений и других вопросах здравоохранения вы сможете рассказать заместителю министра здравоохранения лично. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований приняты меры по устранению нарушений.

Записаться на прием вы можете в администрации городского округа Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д.42, каб. № 106, или позвонив по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием начнется в 10.00 по адресу: г. Тольятти, ул.Свердлова, д.82 (ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3", 6 этаж, приемная главного врача).