Тольяттинец поссорился с тещей и сдал ее телевизор в ломбард

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что из квартиры пожилой жительницы города Тольятти был похищен телевизор, стоимостью около двадцати тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что 30-летний мужчина, зять женщины, накануне без приглашения пришел к ней в квартиру. Во время ссоры он вошел в одну из комнат, и, не обратив внимания на уговоры 59-летней пенсионерки, вынес из квартиры дорогостоящий телевизор, сообщает облГлавк.

Полицейские выяснили, что мужчина несколько дней не ночевал дома. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 23 УМВД России по городу Тольятти оперативно установили круг общения предполагаемого грабителя и выяснили место его возможного пребывания. Спустя короткое время злоумышленник был задержан. Было установлено, что похищенный у тещи телевизор он успел сдать в ломбард. По данным полиции, тольяттинец, ранее уже судимый за кражу, длительное время нигде не работал.

В отношении подозреваемого следствием возбуждено уголовное дело по признакам грабежа.