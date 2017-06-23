Власти Тольятти обсудили проекты новых школ в 20 и 18 кварталах

В городской администрации рассмотрели варианты строительства новых учебных заведений в рамках реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия АВТОВАЗа.

В 20 квартале начать строительство новой школы планируется в следующем году. На совещании члены комиссии под председательством главы Тольятти рассмотрели три варианта строительства учебного заведения. Это типовые проекты из разных городов, с похожими климатическими условиями: Великого Новгорода (на 1350), Чебоксар (на 1500), Санкт-Петербурга (на 1600 мест). В результате обсуждения все члены комиссии единогласно поддержали третий вариант строительства.

Данный типовой проект имеет ряд преимуществ. Здание включает не только столовую, спортзалы, трудовые мастерские, медпункт, но и бассейн, а также дополнительные помещения для кружков и факультативов. Общая сметная стоимость строительства школы составляет около 800 миллионов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На совещании также обсудили проект строительства школы на 630 мест в 18 квартале, севернее жилого дома №78 по ул. 70 лет Октября. Строительство здания запланировано на 2019 год.
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  2. TLT.ru
  3. 23.06.2017 10:23 [125] (0)
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