Полицейские поймали тольяттинца, перевозившего наркотики в носках

В  рамках проведения операции «Мак»,  сотрудники подразделения по контролю за  незаконным оборотом наркотиков совместно с ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району провели совместное задержание молодого человека, причастного к обороту наркотиков.

На трассе М-5 «Урал» перед поворотом на село Большая Рязань за нарушение инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota. Пассажир атомашины сразу начал вести себя очень нервно. Стражи правопорядка в присутствии понятых решили провести  личный досмотр гражданина. В результате в носках и в подкладке безрукавки мужчины полицейские обнаружили и изъяли пять брусков с веществом коричневого цвета. Исследование установило, что изъятым является наркотическое средство – гашиш, массой около 500 граммов. Наркотик гражданин  хранил с целью дальнейшего сбыта третьим лицам, сообщает облГлавк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. В отношении задержанного - 26-летнего ранее судимого жителя Тольятти -  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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  3. 23.06.2017 11:03 [30] (0)
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