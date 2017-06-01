Полицейские поймали тольяттинца, перевозившего наркотики в носках

В рамках проведения операции «Мак», сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району провели совместное задержание молодого человека, причастного к обороту наркотиков.

На трассе М-5 «Урал» перед поворотом на село Большая Рязань за нарушение инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota. Пассажир атомашины сразу начал вести себя очень нервно. Стражи правопорядка в присутствии понятых решили провести личный досмотр гражданина. В результате в носках и в подкладке безрукавки мужчины полицейские обнаружили и изъяли пять брусков с веществом коричневого цвета. Исследование установило, что изъятым является наркотическое средство – гашиш, массой около 500 граммов. Наркотик гражданин хранил с целью дальнейшего сбыта третьим лицам, сообщает облГлавк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. В отношении задержанного - 26-летнего ранее судимого жителя Тольятти - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.