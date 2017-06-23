ГИБДД разыскивает велосипедиста, сбившего пешехода на улице Победы

19 июня примерно в 14 часов 30 минут велосипедист, данные которого устанавливаются, двигаясь по тротуару на ул. Победы в районе дома № 26 допустил наезд на пешехода, после чего в нарушении ПДД с места происшествия ДТП скрылся.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел.: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обратится по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14

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