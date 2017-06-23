Тольяттинца задержали при попытке украсть почти 100 плиток шоколада

Помощь сотрудников Росгвардии потребовалась в торговом центре, расположенном на Автозаводском шоссе. Патрульные незамедлительно выехали на место происшествия.

Работники магазина пояснили, что за несколько минут до этого один из посетителей уложил в свою сумку большое количество плиток шоколада и попытался скрыться. Персонал торговой точки нажал на «тревожную кнопку.

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили у 28-летнего ранее судимого тольяттинца 96 плиток шоколада общей стоимостью более 4,5 тысяч рублей. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 23.06.2017 11:58 [105] (0)
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