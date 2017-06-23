Реконструкция набережной Автозаводского района запланирована на 2019 год

22 июня в администрации города под председательством Сергея Анташева прошло совещание, на котором была рассмотрена концепция развития территории Прибрежного парка на набережной Автозаводского района. Городские архитекторы представили набережную не просто как гидротехническое сооружение, а как полноценный общественно-значимый комплекс общегородского значения.

Напомним, на данной территории планируется разместить пляжи, спортивные площадки, детские сады, школы, велосипедные и пешеходные дорожки, объекты малого бизнеса, кафе, зоны развлечения и другие объекты необходимые для того, чтобы место стало достопримечательностью не только для тольяттинцев, но и туристов.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, Сергей Анташев уделил особое внимание жилой застройке на территории Прибрежного парка. Он подчеркнул, что стройка необходима, однако она не должна быть чрезмерно плотной, чтобы у города была возможность разместить здесь объекты общегородского значения.

– Мы должны сделать из этого участка красивое место для отдыха горожан. Чрезмерной уплотнительной застройки там допустить нельзя. И мы со своей стороны должны сделать для этого все возможное, – отметил градоначальник.

На совещании было принято решение в ближайшее время встретиться с застройщиком прибрежного парка – Самарским областным фондом жилья и ипотеки (СОФЖИ) и обсудить данный вопрос.

Глава города обратил внимание на вопрос укрепления городской набережной. Как пояснил руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев, часть работ по берегоукреплению будет выполнена в рамках программы 50-летия АВТОВАЗа. Проектные работы выполняет управление капитального строительства Самарской области. Ориентировочно в 2019 году набережную Автозаводского района начнут реконструировать.

На совещании обсуждался также вопрос размещения на территории прибрежного парка спортобъекта «Немов-центр». По мнению архитекторов предполагаемый ранее участок не походит для размещения спортивного учреждения. Во-первых, потому что не целесообразно размещать здание вблизи акватории, а во-вторых, возведение спортивной школы, являющейся объектом опережающего строительства, потребует подведения всех необходимых инженерных коммуникаций, что обойдется городу крайне дорого, буквально в половину стоимости строительства самого центра. Напомним, администрация уже предложила СОФЖИ на выбор несколько подходящих площадок для размещения объекта.

В целом глава города положительно оценил представленную на совещании концепцию и отметил, что для ее реализации необходимо будет использовать концессионные и экономические соглашения, а также активно взаимодействовать с бизнесом