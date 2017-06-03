На улице Дзержинского на «встречке» столкнулись «Калина» и Hyundai (фото)

Сегодня днем на улице Дзержинского, напротив 4 квартала, столкнулись «Калина» и Hyundai Solaris.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», «Лада» двигалась от проспекта Ст. Разина к улице Юбилейная. Иномарка навстречу. По словам водителя «Лады», перед ним со второстепенной дороги выехал другой автомобиль. Мужчина сразу перестроился в левый ряд, чем создал помеху «Калине». Чтобы не врезаться в него, водитель «Лады» вывернул на встречную полосу. Там произошел удар с Hyundai.

Отмечается, что касания между «Калиной» и машиной, которая создала помеху, не было.

По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель «Лады». Участники аварии вызвали ГИБДД.

Фото: «Происшествия Тольятти»