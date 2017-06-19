В Тольятти официально 6750 безработных

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 23.06.2017 г. составила 6750 чел., из которых 51,6 % приходится на женщин, 12,9 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,1 % - граждан предпенсионного возраста. 24,3 % - уволенные по сокращению штата. 6,4 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 143 чел., трудоустроено 165 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 64 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 220 чел., социальной адаптации – 35 чел., психологической поддержке – 46 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,62 %.

16 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 994 чел. заняты неполную рабочую неделю, 129 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 4904 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 40,8 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,5 чел. на 1 свободное рабочее место.