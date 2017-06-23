Тольяттинские гандболистки получили вызов в национальную сборную России

Три игрока команды «Лада» (Дарья Дмитриева, Ирина Снопова и Елена Уткина), а также тренер вратарей тольяттинского клуба Любовь Каляева получили вызов на УТС национальной сборной России, сообщает пресс-служба ГК «Лада».

Сбор пройдет в Сочи с 14 по 27 июля. С него начнется подготовка главной команды страны к чемпионату мира в Германии (1-17 декабря). Путевку на него россиянки завоевали неделю назад, одолев в рамках европейской квалификации команду Польши и уйдя после этого в отпуск.

Вместе с подопечными Евгения Трефилова той же цели достигли сборные Черногории, Сербии, Венгрии, Румынии, Испании, Словении, Чехии и Швеции. Без отбора место от Европы на ЧМ-2017 завоевали ранее Дания, Франция и Нидерланды. Германия получила право выступить на нем как страна-организатор. Норвегия – как чемпион континента. От Африки квалифицировались Ангола, Тунис и Камерун. От Азии – Южная Корея, Япония и Китай. Всего в Германии соберутся 24 команды.

Еще четыре участника предстоящего «мундиаля» определятся в ближайшие дни. Жеребьевка, по результатам которой будут сформированы группы предварительного раунда, состоится 27 июня в Гамбурге. Кроме этого немецкого города, игры чемпионата мира примут Битигхайм, Лейпциг, Магдебург, Ольденбург и Трир.