«Мега-Лада» в гостях разгромила «Турбину»

22 июня на стадионе «Труд» в Балаково тольяттинская «Мега-Лада» одержала третью подряд убедительную победу над соперниками в рамках командного чемпионата России по спидвею на гаревой дорожке.

32:60 — с таким разгромным счетом гости из автомобильной столицы разделались с хозяевами трека из местной «Турбины», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Лучший результат встречи показал капитан «Мега-Лады» Андрей Кудряшов — его усилиями команда записала в свой актив 16 очков. 14 очков набрал Ренат Гафуров, по 11 очков — Глеб Чугунов и Артем Лагута, по 4 очка — Роман Лахбаум и Михаил Литвинов. Кстати, последний после падения по решению главного судьи соревнования Рафаила Гафурова был исключен из перезаезда 14-го заезда как виновник остановки гонки. По мнению главного тренера СК «Мега-Лада» Олега Кургускина, такое судейское решение было несправедливым, однако из-за технического сбоя, допущенного организаторами встречи, заявить протест на вердикт рефери тольяттинцы не смогли.

В целом, наставник «Мега-Лады» остался доволен тем, какую езду в Балаково продемонстрировали его подопечные.

- Результат нашей команды говорит сам за себя, - прокомментировал итоги встречи Олег Кургускин. - Претензий сегодня, по большому счету, ни к кому выразить не могу. Если у кого-то что-то на треке не получалось, то другие это отрабатывали. Поэтому в общем и целом все прошло нормально. Роман Лахбаум немного перегорел, не пошла у него сегодня гонка, действительно, хотя мы знаем, что в целом он едет хорошо. Попробовали Михаила Литвинова — считаю, что свои 4 очка он привез. Теперь «Мега-Лада» будет готовиться к следующим соревнованиям. Сезон еще впереди.